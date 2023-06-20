صحفيون: استعداد الأردن لـ"الدوري لحقوق الإنسان" فرصة لتنفيذ بقية توصياته

غادة الشيخ

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اعتبر صحفيون وحقوقيون، أن استعداد الأردن لتحضير تقريره حول حالة حقوق الإنسان للجلسة المقبلة، للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي ستكون مطلع العام المقبل، فرصة لتنفيذ ما تبقى من توصيات، قدمت للأردن وتتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان فيه.وأجمعوا على أن هناك إشكاليات في حالة حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الإعلام بشكل خاص، وثقتها تقارير دولية ومحلية، مثل منظمة "مراسلون بلا حدود" التي كشفت تراجع حالة الحريات الإعلامية في الأردن ووصولها إلى المرتبة 146 عالمياً والـ10 عربياً، مؤكدين أنه بدون تعزيز حرية الصحافة والإعلام، لن تعزز باقي الحريات كحرية التعبير والحريات الحزبية.جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، نظمها مركز وعي للتدريب، أمس، في فندق "كيمستي"، وتناولت حالة الحريات الإعلامية في الأردن، استعدادا لنقاشات الأردن حول توصيات الاستعراض الدوري التي جرت في الدورة السابقة في العام 2018، وتحضيرا لتقديم الأردن تقريره حول حالة حقوق الإنسان في بداية العام المقبل، ضمن جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقبلة، في الدول الأعضاء للأمم المتحدة.واعتبر المحامي سامح الهدبان من "وعي"، أن التقرير الذي ستقدمه الحكومة لجلسة الدوري الشامل المقبلة، فرصة لجميع مكونات الدولة لعرض إنجازات حقوق الإنسان التي تمت وتسليط الضوء على الانتهاكات، لافتا إلى أنه وجهت للأردن 226 توصية منها 16 توصية تتعلق بحرية الصحافة، قبل الأردن منها 131 توصية.واستعرض الهدبان التوصيات التي أعلنت الحكومة عنها في عام 2018 في الجلسة الأخيرة للتقرير الدوري، لافتا إلى أنه ستجري دراستها، وتتعلق بحرية الصحافة والرأي والتعبير وعددها ثمانية، منها: تعديل القوانين المعوقة لحرية التعبير والإعلام، ومراجعة وتحديد تعريف التحريض على الكراهية في قانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون منع الإرهاب، وإتاحة إمكانية وصول جميع أفراد المجتمع للإنترنت من دون تقييد، ووقف احتجاز الكتاب والصحفيين، بتهم تتعلق بحرية التعبير، وإلغاء مواد قانون العقوبات التي تضع قيودا على حرية التعبير.وبشأن التوصيات التي أحيطت بها الأردن علما، وفق ما استعرض الهدبان، فهي احترام حق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، عبر جعل محاكمة الصحفيين على الجرائم المتعلقة بالمطبوعات المنصوص عليها في قانون العقوبات، مقصورا على المحاكم المدنية، وتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحذف تعريف "خطاب الكراهية" من التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية.إلى ذلك، أوصى المناقشون بصياغة توصيات تقدمها مؤسسات المجتمع المدني في الجلسة المقبلة للاستعراض الدوري، منها: تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، وتعريف مصطلح "النقد العام"، ووضعه في قانون يحمي المواطن أمام النص القانوني، وتعديل قانون نقابة الصحفيين، والوقوف أمام أي تعديل، قد يطرأ على قانون الجرائم الإلكترونية، من شأنه أن يقيد حرية التعبير وحرية الإعلام.كذلك، تشكيل لجان شكاوى لاستقبال الشكاوى التي يقدمها مواطنون على صحفيين، بحيث تكون بديلا وحصانة عن تعرض الصحفيين للتوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، بالإضافة لضمان محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية وليس المحاكم العسكرية في قضايا حرية التعبير.كما أوصوا بتأمين جدار حماية للمؤسسات الإعلامية وللصحفيين تضمن عدم تعرضهم لأي تقييدات، وتضمن هامش حريتها لممارسة دورها كسلطة رابعة تربط الناس بالدولة.