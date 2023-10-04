الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني (أسماء)

صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني
صحفيون جدد يؤدون القسم القانوني
أدى 9 زملاء اليوم الأربعاء، القسم القانوني في مقر نقابة الصحفيين أمام نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة.

وأكد السعايدة، بحضور أعضاء مجلس النقابة الزملاء خالد القضاة، وعلي فريحات، وزين الدين خليل، وأمجد سنيد، وجميل البرماوي، وموفق كمال، أهمية التعامل مع المهنة بكل شفافية ومصداقية والتزام بميثاق الشرف الصحفي، واحترام الرأي والرأي الآخر، وإيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها.اضافة اعلان

ودعا الزميلات والزملاء إلى التواصل مع نقابتهم للاستفادة والمشاركة في الورش والدورات التي تعقدها، والمتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي.

والزملاء الذين أدوا القسم هم : هبة العسعس، وسميحة الحسن، وغادة حماد، ورسمي الخزاعلة، ومحمد الدحيات من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وفاتن الفقهاء، وذاكر حجات، ومحمد شوكت المجالي من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومحمود الشرعان من صحيفة الغد. (بترا)
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