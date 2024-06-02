 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صناعة الأردن" ووفد اقتصادي فلسطيني يبحثان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

صناعة عمان
غرفة صناعة عمان تلتقي وفدا فلسطينيا
أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، أن القطاع الصناعي الأردني، كان دائما داعما رئيسيا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، حيث دعت غرف الصناعة الى ضرورة فتح الاسواق العربية امام المنتجات الصناعية الفلسطينية، دعما وتثبيتا للأشقاء في اراضيهم.اضافة اعلان

وأضاف الجيطان خلال لقاء جمع عددا من اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن، بوفد اقتصادي فلسطيني، في مبنى الغرفة، الأحد، ضم رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصّار نصّار ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عبدالغني العطاري، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية في رام الله عصام البدور، ان الأردن يرحب بأي استثمارات أو صناعات فلسطينية، ولن يتم النظر الى هذه المنتجات على انها منافسة للصناعات الأردنية، بل سيتم اعتبارها جزءا تكامليا للصناعة الاردنية، مؤكدا ان الغرف الصناعية ستبقي ابوابها مفتوحة لمساعدة الصناعيين والتجار من فلسطين الحبيبة في أي عقبات قد يواجهونها في المملكة.

وتم خلال اللقاء بحث ازالة العوائق أمام تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي ما زالت متواضعة رغم العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2023 حوالي 435 مليون دولار، منها 328 مليونا صادرات أردنية الى السوق الفلسطيني، و97 مليونا مستوردات من فلسطين، وبنمو نسبته 17% عن العام 2022، وكانت ابرز الصادرات الأردنية الى فلسطين هي الاسمنت والالمنيوم والحديد والصناعات الغذائية، فيما تركزت المستوردات الأردنية من فلسطين في الخردة والفضلات الحديدية والمحضرات من اللحوم والفريكة بأنواعها والاحجار الكلسية.

وأوضح الحضور ان أبرز العوائق التي تواجه التجارة بين الأردن وفلسطين هي سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية، وتحكمها بشكل شبه تام في حركة الإستيراد والتصدير من خلال تطبيق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها، حيث يصل حجم استيراد فلسطيني من الجانب الاسرائيلي الى (6) مليارات دولار، وجزء كبير من هذه المستوردات هي منتجات استهلاكية، يمكن استبدالها بمنتجات أردنية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الاعمال في البلدين وكذلك تبادل زيارات الوفود للاطلاع على فرص اقامة صناعات تكاملية بينهما، وكذلك العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توحيد المواصفات والمقاييس المعتمدة للمنتجات في البلدين، بما يساعد في تسهيل دخولها الى اسواقهما.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
حجاج أردنيون - (أرشيفية)

الخلايلة: حافلات احتياطية سترافق الحجاج على طول الطريق إلى المدينة المنورة

منذ7 ساعة
مشروع شارع مادبا

4.25 مليون دينار كلفة مشروع صيانة شارع مادبا في عمّان

21 أيار 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

20 أيار 2024
مديرية الأمن العام

مديرية الأمن تحذر من سلوكيات خاطئة خلال الصيف

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
عامل وطن

إيقاف عمال الوطن عن العمل ساعات الظهيرة يوم غدٍ

منذ 50 دقيقة
الملك يتقبل اوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

منذ2 ساعة
مذكرة تفاهم استثمارية

مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الاعمال ومنتدى الأعمال الأردني اللبناني للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية

منذ2 ساعة
موجة حر- أرشيفية

الأمن العام يحذر من ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس والحرائق

منذ5 ساعة
حجاج أردنيون - (أرشيفية)

الخلايلة: حافلات احتياطية سترافق الحجاج على طول الطريق إلى المدينة المنورة

منذ7 ساعة
المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو

الاتحاد الأوروبي: لا سلام مستدام في المنطقة دون جهود الأردن

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ20 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 