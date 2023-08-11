صيف عمّان ينطلق الجمعة في حدائق الحسين

اضافة اعلان

تنطلق فعاليات مهرجان صيف عمّان الخامس عشر، الجمعة، وتستمر يوميا حتى الأحد 20 آب الحالي في حدائق الحسين، بتنظيم من أمانة عمّان الكبرى.ووفرت الأمانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق، ودعت أهالي عمّان والمحافظات الأردنية وزائري المدينة إلى حضور أمسيات المهرجان الذي يستقطب نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الأردني والعمل المسرحي، ويوفر مساحة من الترفيه أمام الأطفال.وأعدت الأمانة من خلال القائمين على إدارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها أسماء لامعة من الفنانين والفرق الأردنية.وخصصت الأمانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان أمام الأطفال محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات للفنون والعديد من العروض المسرحية الهادفة.