ضبابية تغلف المشهد.. هل تنجح لقاحات كورونا بمواجهة المتحورات الجديدة؟

حنان بشارات

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مع تصاعد هجمات متحورات كورونا الجديدة، "ايرس" "وبيرولا" وتسجيل ارتفاعات في عدد الإصابات، تتصاعد مخاوف من أن تعجز اللقاحات المضادة للفيروس والمصرح باستخدامها، عن توفير الحماية من هذه المتحورات، ما يعيد إلى الأذهان مطالبات خبراء بتعزيز الجرعات لزيادة مناعة الاجسام المضادة في مواجهة كوفيد 19.وفي السياق، يؤكد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أنه يتابع التحديثات العالمية والتقارير الدولية حول نجاعة اللقاحات لمواجهة هذه المتحورات.واشار المركز في تصريحات لـ "الغد" أنه لا يوجد مصدر موثوق او دراسة يعتمد عليها او ابحاث جديدة بالإيجاب أو النفي حول مدى فعالية اللقاحات، سوى ما تورده بعض التقارير الصحفية أو إعلانات الشركات المصنعة.وبين أن المركز يتابع وينسق مع معظم المراكز العالمية للأمراض والأوبئة، فيما لم يصدر في تحديثاتها أي دليل على قدرة اللقاحات من عدمها على توفير الحماية المطلوبة.وشجع المركز المرضى والأشخاص من ذوي الاختطار العالي والأمراض المزمنة على تلقي مطعوم كوفيد، وكذلك مطعوم الانفلونزا الموسمية.ويرى خبراء أن الأوضاع ما تزال ضبابية في الوقت الذي تحاول فيه الشركات الكبرى إنتاج نسخ جديدة من مطاعيمها التي لم يثبت حتى الآن بالأدلة العلمية مدى نجاعتها.وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات حول إجراء تقييمات فعالية اللقاح في وضع المتحورات الجديدة، إشارت فيها إلى أنه من المتوقع أن تحدث حالات اختراق للقاح بغض النظر عن سلالة الفيروس، إلا أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 %، ولا ينبغي بالضرورة اعتبار حالات الاختراق على أنها فشل في اللقاح.وأكدت أن اللقاحات المعتمدة "فعالة ضد كل المتحورات"، لكنها أكدت أن الوباء ''لم ينته بعد".بدوره، أكد اختصاصي الأمراض التنفسية والصدرية الدكتور محمد حسن الطراونة انه لا توجد "مناعة تعقيمية" ضد فيروسات Rna، والمقصود بهذه المناعة "منع مسبب المرض من الدخول الى الجسم".يذكر أن المناعة التي يحصل عليها الانسان، سواء كانت طبيعية بسبب إصابة مسبقة، أو اصطناعية بسبب المطعوم، ينتج عنها تكوين أجسام مضادة قد تختفي بعد مرور 6-8 أشهر.وتابع الطراونة: "لكن تبقى المناعة طويلة الأمد، والمقصود بها الخلايا البائية والخلايا التائية، هي المسؤولة عن منع حدوث حالة متقدمة من المرض".وقال: "لذلك تكمن أهمية المطعوم في قدرته على منع حدوث الإصابة الشديدة، ويقللها بنسبه تصل إلى 80 %، خصوصاً عند الفئات ذات الاختطار العالي".ولفت إلى أن ما يميز مجتمعنا الأردني أنه مجتمع فتي، نسبة الشباب فيه تصل الى 70 %، وحجم التغطية في المطاعيم السابقة كان مرتفعا، وكانت آخر الموجات التي حدثت في بداية العام الحالي أوجدت نوعا من الحماية المجتمعية.وزاد: "بناء على ذلك لا توجد أي بوادر لحدوث موجات وبائية في الأسابيع الأربعة المقبلة، إلا إذا حدث تزامن لظهور فيروسات تنفسية أخرى مثل انفلونزا التنفسي المخلوي ونظائر الإنفلونزا".وأوصى الطراونة بضرورة تأمين مطعوم الانفلونزا الموسمي بشكل مبكر وبأقل الأسعار ليكون في متناول الجميع لما له من أهمية وقائية في تقليل الضغط على المنظومة الصحية، تزامنا مع بداية فصل الخريف وبدء العام الدراسي للطلبة.وحول ما إذا كانت المطاعيم ضد فيروس كورونا المستجد ما تزال فعالة ضد المتحورات الجديدة، قال خبير الأوبئة الدكتور عبدالرحمن المعاني، إن الدلائل العلمية والفنية تشير إلى أنه قد لا تكون اللقاحات الحالية مجدية بشكل كبير في مواجهة متحورات أوميكرون الأخيرة، خاصة EG5،A B,2,86، وقد تتبع العلماء زيادة في عدد حالات الأشخاص الذين يصابون بالفيروس مرات عديدة.وأشار المعاني إلى أن ذلك يدل على أن المتحور ربما يكون تمكن من تجاوز الحماية التي يوفرها الجسم بواسطة اللقاحات أو الأجسام المضادة الناتجة عن إصابة سابقة".وتابع: "رغم ذلك، فليس الأمر قطعيا حتى الآن، وحتى لو كانت متحورات اوميكرون أكثر قابلية للعدوى فلا يوجد أي دليل يؤكد أنها تسبب أعراضا أكثر خطورة لدى المصابين، وكما كان الحال بالنسبة للمتحورات السابقة، فإن الأشخاص الأكبر سنا أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على المناعة، هم أكثر عرضة من غيرهم لمخاطر مضاعفات هذا المتحور".وأوضح: "لكن رغم ذلك، لو كان المتحور أكثر قابلية للعدوى، فسيؤدي ذلك الى المزيد من الوفيات من غير الملقحين، علما أن المتحورات والسلالات الجديدة أكثر قابلية للانتشار لكنها أقل قابلية لنشر العدوى".وقال إن اللقاحات الحالية ليست مثالية تماما لمواجهة متحورات أوميكرون الأخيرة، وتبقى عملية التلقيح أفضل وسيلة متاحة للدفاع عن الجسم في مواجهة فيروس كورونا المستجد إذا تم تعديل تركيبتها الحالية.وأضاف: "يجب أن يتم إنتاج نسخ معدلة من اللقاحات ضد السلالات الجديدة الناتجة عن متحورات اوميكرون الأخيرة ثم اختبارها، وحتى يتاح ذلك تبقى وسيلة الوقاية الوبائية الشخصية والعامة هي الأكثر تأثيرا في مكافحة الفيروسات والمتحورات الفرعية الجديدة، مثل الالتزام بلبس الكمامة خاصة في التجمعات البشرية، وإيجاد تباعد جسدي في حال وجود أشخاص مصابين بالعدوى بكوفيد 19 أو متحوراته".وكانت دراسة أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس التابع لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أفادت بأن اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا والمصرح باستخدامها في الولايات المتحدة بدت أقل قدرة بشكل ملحوظ على توفير الحماية من المتحور أوميكرون، وذلك خلال تجارب معملية.وهذا ما حفز شركات تصنيع الأدوية على العمل بجهود أكبر حتى تستعيد اللقاحات فاعليتها إلى حد بعيد عن طريق جرعة معززة، وتسعى الآن لإثباته رغم ضبابية الوضع بالنسبة إلى المتحور الجديد.وتعزز هذه الشركات العالمية من جهودها داخل مختبراتها لتوفير اللقاحات المناسبة في الوقت الملائم، إذ إن تجارب معملية سابقة أظهرت فشل اللقاحات في الحماية من المتحور أوميكرون.فشركة فايزر، جنبا إلى جنب، مع شريكتها الألمانية "بيونتيك"، بالإضافة إلى شركتي "موديرنا" و"نوفافاكس" تعمل على تطوير نسخ من لقاحاتها تستهدف المتحور الفرعي إكس. بي. بي 1.5.وأعلنت شركة موديرنا أيضا أن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها المعدل ضد كوفيد- 19 سيكون فعالا على الأرجح ضد سلالة بيرولا من فيروس كورونا، في وقت نبّهت فيه منظمة الصحة العالمية إلى "اتجاهات مثيرة للقلق" لمرض كوفيد- 19 قبل حلول فصل الشتاء، داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة.