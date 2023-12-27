الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان

ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان
ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان
قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية والمنسق الأمني وبالتعاون مع شركة مياه الأردن/ مياهنا وبمرافقة أمنية من مديرية الأمن العام- قوات الدرك والبادية الملكية، ضبطت اعتداءات كبيرة جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان- اللبن تتمثل بالاعتداء على الخط الناقل الرئيسي يغذي عدة مناطق في جنوب عمان وعددها (7) اعتداءات لتزويد برك مياه زراعية ومزارع بطريقة غير قانونية، ما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان.اضافة اعلان

 وبينت الوزارة/ سلطة المياه أنه تم تنسيق الحملة والتوجه إلى أحد المواقع بالقرب من منطقة اللبن/ جنوب عمان، وتبين سحب عدة خطوط مياه رئيسية عدد (7) في مواقع مختلفة بأقطار مختلفة (3) انش و(4) انش من خط ناقل قطر 8 انش وسحبها لمسافات طويلة وخط بولي ايثلين قطر 125 ملم، وبمتابعتها تبين أنها تزود عدد من المزارع وبرك زراعية، حيث تم فصل هذه الخطوط وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وستقوم بتحويل أوراق الضبوطات وتحديد ملكية الأراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم أمام المحاكم.

وثمن المصدر الدعم والتعاون الجاد من قبل الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام وقوات الدرك والبادية الملكية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الإمكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها، إضافة إلى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالإبلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات أو حفر الآبار إيمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية لمقدرات المياه من أي عبث، مشددا على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.
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