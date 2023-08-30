ضبط شخص يقود مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية في شارع الأردن

اضافة اعلان

واصلت مديرية الأمن العام رقابتها المرورية المشددة على المخالفات الخطرة وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات الخطرة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق.وأكد مندوب إدارة السير في حديث لإذاعة "الأمن العام"، اليوم الأربعاء، أنه منذ ساعات الصباح الأولى تم تعزيز كافة الطرق، وبخاصة الطرق المؤدية إلى المدارس بمجموعات إضافية من رقباء السير لضبط الحركة المرورية.ودعا سائقي المركبات، لا سيما المركبات التي تقل طلبة المدارس، إلى ضرورة التقيد بقواعد وأولويات المرور وتأمين الوقوف الآمن التام للمركبات أثناء تحميل وتنزيل طلبة المدارس ومستخدمي النقل العام حفاظاً على حياة وأرواح المواطنين وعدم العجلة في ذلك.وأشار إلى تعامل رجال السير مع حادث تصادم بين 5 مركبات بالاتجاه القادم من الشمال على شارع الأردن ما قبل إشارات الملكة علياء من جهة جسر ياجوز ولم ينتج عنه أي إصابات، فيما سبب تباطؤا للحركة المرورية لفترة مؤقتة.من جانبه، قال مندوب الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطرق.وقال إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع حادث تصادم بين 3 مركبات على أتوستراد عمان- الزرقاء تحديدا ما قبل جسر الـ100 باتجاه الزرقاء نتج عنه إعاقة للمسرب الأيمن من الطريق وإصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، كما تم التعامل يوم أمس مع حادث تصادم بين مركبة ومركبة شحن (تريلا) كانت مصطفة خارج حرم الشارع العام، نتج عنه وفاة سائق المركبة، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى المفرق الحكومي.وأشار إلى أن الدوريات العاملة في الميدان واصلت رقابتها المرورية، وتم ضبط سرعات متهورة أبرزها مركبة تسير بسرعة 213 كلم/ ساعة على طريق الأزرق وأخرى تسير بسرعة 199 كلم/ ساعة على الطريق نفسه واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.وبحسب مندوب الدوريات الخارجية، تم ضبط مركبة شحن (بنغو) يقوم صاحبها بتدخين الأرجيلة، أثناء المسير على طريق إربد- عمان ما بعد إشارة عزمي المفتي باتجاه عمان، وتم ضبط الشخص والمركبة وتحويله إلى المركز المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق.وأضاف أن كوادر الرقابة الآلية وعلى مدار الساعة على مختلف الطرق والتي تتابع المخالفات الخطرة، ضبطت فتاة تقود مركبتها في محافظة إربد وغير مرخصة قانونيا، كما تم ضبط شخص يقود مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية عدا عن كونه غير مرخص قانوناً وذلك في شارع الأردن يوم أمس، وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين من قبل الدوريات الموجودة في الموقع واصطحابهم إلى المراكز الأمنية المختصة.ولفت ضابط عمليات الدوريات الخارجية إلى ضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية على الطريق وتجنب المخالفات الخطرة وعدم الانشغال بمشتتات الانتباه.