ضبط طفل “11 عاما” يقود مركبة في عمّان

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ضبطت إدارة السير، طفلا يبلغ من العمر 11 عاما، أثناء قيادته لإحدى المركبات في العاصمة عمّان.وقالت إدارة السير، لإذاعة الأمن العام، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك مركبة مكن حدثاً (11 عاماً) تم ضبطه يقود تلك المركبة يوم أمس في العاصمة عمان، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر بسبب عدم معرفته بأدنى قواعد وأولويات المرورية.وحذرت إدارة السير من قيادة الأطفال للمركبة.كما جددت تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.