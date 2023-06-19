ضبط 100 منزل في الرصيفة تسحب 600 م3 مياه يوميا

نفذت كوادر وحدة الرقابة الداخلية سلطة المياه ووحدة الجودة /الزرقاء ومديرية التشغيل والصيانة وخدمات الزبائن / الرصيفة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية في لواء الرصيفة ضمن مناطق حي الفاخورة ومنطقة سوق الحلال في الرصيفة.



وأسفرت الحملة عن فصل 4 اعتداءات على الخطوط الرئيسية مسحوب منها عدة خطوط متفرعة ووصلات مياه فرعية باقطار مختلفة لتزويد أكثر من 100 عقار ومنزل مقامة على أراضي خزينة دولة.



وتقدر كميات المياه الفاقدة نتيجة هذا الاعتداء بما يقارب ٦٠٠م/ ٢٤ ساعة.

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