الثلاثاء 01 آب 2023
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ضبط 113 مركبة أجنبية دخلت الأردن لغايات التأجير بشكل مخالف

مركبات للتأجير أرشيفية
مركبات للتأجير أرشيفية
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل المملكة، إذ إنّ القانون يمنع تأجير تلك المركبات التي تدخل للمملكة لغايات استخدام مالكها الشخصي، وإنّ تأجير المركبات يقتصر وفق أحكام القانون على الشركات المرخّصة لتلك الغاية ،وضبطوا (113) مركبة مخالفة خلال شهر تمّوز  .اضافة اعلان
وأكّد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً، ويحمل مخالفات جمركية وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية والجمركية والإدارية والحجز بحق تلك المركبات .
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