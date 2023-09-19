الثلاثاء 19 أيلول 2023
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ضبط 350 ألف حبة مخدرة في الرويشد والقبض على 4 مروجين بسحاب (صور)

ضبط 350 ألف حبة مخدرة في الرويشد
ضبط 350 ألف حبة مخدرة في الرويشد
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومن خلال متابعة العاملين في ادارة مكافحة المخدرات للاشخاص الخطرين جدا من مهربي  المخدرات ومستورديها في منطقة الرويشد، وردت معلومات حول قيام احدهم بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن منطقة صحراوية خالية من السكان في لواء الرويشد.اضافة اعلان
مضيفا أنّ قوة امنية مشتركة قامت بالتحرك للمكان وعملت على تمشيط مساحات واسعة ضمن المنطقة المعنية ليتم العثور على 3 شوالات كبيرة اخفيت بين الصخور وعثر بداخلها على 350 الف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات لضبط المتورط الرئيس الخطر في القضية والمشتركين معه.
وفي سياق متصل وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص المتورطين بقضايا ترويج المواد المخدرة في لواء سحاب في العاصمة، نفذت ادارة مكافحة المخدرات حملة امنية خاصة على كل مَن وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية تلك، ودوهمت خلالها عدة مواقع ومنازل استخدمت لتخزين وترويج المواد المخدرة.
وأفضت الحملة لالقاء القبض على اربعة مروجين وضبط بحوزتهم ما مجموعه 28 كف حشيش و 3500 حبة مخدرة وثلاثة اسلحة نارية.

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