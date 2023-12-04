الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط 392 متسولا ومتسولة في تشرين الأول الماضي

تسول - (تعبيرية)
تسول - (تعبيرية)

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، تقريرها عن شهر تشرين الأول الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان
وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9943 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 798 زيارة، واستقبلت 9444 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، 194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 58 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.
ووفق التقرير رخّصت الوزارة 5 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ حضانتين بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.
كما ألحقت الوزارة مسنا بدور كبار السن، و 48 طفلًا في دور رعاية الأطفال الايوائية، فيما استقبلت 9 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، ودراستين لإلحاق أشخاص ذوي إعاقة.
وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 123 طلبًا لشراء مساكن، 43 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 13 جمعية، وانضمت 12 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 21 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 6 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 15 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 22 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و60 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.
وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 961 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 748 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 68 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 188 شخص.
وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 19272 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 88%
كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 35348 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 12677 أسرة.
وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 195 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 392 متسولًا ومتسولة.
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