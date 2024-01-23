الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط 50 ألف قطعة من مواد التجميل منتهية الصلاحية

مشاركة أردنية بمعرض لمستحضرات التجميل في دبي
مستحضرات تجميل

داهمت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة شقة سكنية في محافظة العاصمة وضبطت داخلها كمية من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية. اضافة اعلان

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات أن المواد والتي قدرت كميتها بنحو خمسين ألف قطعة وبوزن خمسة أطنان، يتم تسويقها والترويج لها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ،وتم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة  ورصد دوري لإعلانات مثل هذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

وأشار مهيدات إلى أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقه للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها والتواصل معها إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)
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