ضبط 769 عاملا سوريا مخالفا لقانون العمل

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل منذ بداية العام 2023 حتى نهاية شهر تموز (يوليو) 1623 زيارة تفتيشية للتأكد من مدى التزام المنشآت بتشغيل العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية بشكل لا يخالف أحكام قانون العمل.وأوضح الزيود في تصريح لـ"الغد" أن فرق التفتيش في الوزارة ضبطت 769 ‪ عاملا من الجنسية السورية يعملون بشكل مخالف للقانونوأشار إلى أن فرق التفتيش حررت 785 ‪ إجراء قانونيا بحق المنشآت المخالفة.وأكد أنه في حال ضبطت فرق تفتيش الوزارة عمالة غير أردنية مخالفة سواء كانت من الجنسية السورية أو غيرها وكانت مخالفة لأحكام نص المادة (12) من قانون العمل، ولا يحمل أفرادها تصاريح عمل سارية المفعول، تحرر مخالفة لصاحب العمل بحد أدنى قدره 800 دينار وتحرر مخالفة بذات القيمة لصاحب العمل الذي صدر باسمه التصريح في حال عمل العامل الذي لديه لدى صاحب عمل آخر ولم يبلغ عن هروبه.وبين أن العمالة السورية يُسمح لها بالعمل والحصول على تصاريح عمل فقط في المهن المسموح بها للعمالة غير الأردنية، مشيرا إلى إن العمالة السورية معفاة من رسوم تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016، وذلك التزاما من الأردن وفق وثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.