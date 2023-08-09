ضبط 769 عاملا سوريا مخالفا لقانون العمل

وأوضح الزيود في تصريح لـ"الغد" أن فرق التفتيش في الوزارة ضبطت 769 عاملا من الجنسية السورية يعملون بشكل مخالف للقانون
وأشار إلى أن فرق التفتيش حررت 785 إجراء قانونيا بحق المنشآت المخالفة.
وأكد أنه في حال ضبطت فرق تفتيش الوزارة عمالة غير أردنية مخالفة سواء كانت من الجنسية السورية أو غيرها وكانت مخالفة لأحكام نص المادة (12) من قانون العمل، ولا يحمل أفرادها تصاريح عمل سارية المفعول، تحرر مخالفة لصاحب العمل بحد أدنى قدره 800 دينار وتحرر مخالفة بذات القيمة لصاحب العمل الذي صدر باسمه التصريح في حال عمل العامل الذي لديه لدى صاحب عمل آخر ولم يبلغ عن هروبه.
وبين أن العمالة السورية يُسمح لها بالعمل والحصول على تصاريح عمل فقط في المهن المسموح بها للعمالة غير الأردنية، مشيرا إلى إن العمالة السورية معفاة من رسوم تصاريح العمل بموجب قرارات رئاسة الوزراء منذ 2016، وذلك التزاما من الأردن وفق وثيقة العهد الأردنية بعد مؤتمر لندن في عام 2016.