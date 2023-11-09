طائرة وقافلة مساعدات أردنية إلى غزة والضفة الغربية

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أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا" طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طنا من المواد لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، لـ "المملكة"، إن الأردن يجهز طائرة مساعدات رابعة للانطلاق إلى القاهرة حتى تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة المحاصر.وأضاف أن مساعدات أردنية تنطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا عبر جسر الملك الحسين نحو الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن المساعدات الطبية التي قدمها الأردن وصلت لأغلب المستشفيات العاملة في غزة من خلال الصليب الأحمر والهيئة الخيرية الهاشمية.وأكد وزير الاتصال الحكومي أن "المساعدات الأردنية إلى غزة لن تتوقف".وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن هذه الطائرة الرابعة التي يرسلها الأردن، إذ جُهزّت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.وستصل حمولة الطائرة إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليصار إلى توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية.مبيضين، أوضح أن التنسيق جرى بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن مع نظيرتها في فلسطين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، ولقرار مجلس الوزراء الذي قرر إرسال المعونات الصحية والمستلزمات الطبية والمساعدات والدعم من القمح والحبوب لدعم سلاسل الإمداد والمخزون الاستراتيجي للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وأشار مبيضين إلى أن "كل ما يحصل اليوم من دمار ومن حرب ومن قتل هو نتيجة لمغادرة الحل السياسي ونتيجة لمغادرة مسار السلام، بالتالي فإن الجهد الأردني ينصب على الدعوة لوقف الحرب والمساعدات وما إلى ذلك، لكن أيضا الجهد الأكبر الذي يقوم به جلالة الملك وأيضا الحكومة ممثلة بكافة أنواعها، وأيضا الجهد الخاص الذي يقوم به وزير الخارجية، هو استعادة وإعادة التقاط الحل السياسي وإعادته للسكة"."الحديث لدى الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية كان بأن تصبح الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة دولة واحدة، ولم يقولوا التفاوض والسلام وحل الدولتين"، وفق مبيضين، الذي أكد المهم للأردن أن يعيد الغرب ويدرك أن ما حصل هو نتيجة لمغادرة أفق السلام.وبين الشبلي أن هذه الطائرة الإغاثية تأتي ضمن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال تبرعات الشعب الأردني للأهل في غزة، وذلك لتأمين المستشفيات العاملة في قطاع غزة للتعامل مع الوضع الراهن الذي يمر به أهلنا في غزة.وأشار إلى أن الهيئة الخيرية مستمرة في تجهيز وارسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.وتابع مبيضين "قبل يومين ومن خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، جرى توريد ثلاجات تبريد لمستشفى ناصر في غزة لتمكين الكوادر من حفظ الأدوية في ظل انقطاع الكهرباء وهدم بعض المرافق الخاصة بالمنشآت ومستودعات التخزين".وبعد منتصف ليلة الأحد الماضي، نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، بتوجيهات ملكية سامية، إنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.وتأتي هذه الخطوات استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، فيما أكدت القوات المسلحة أن المستشفى الميداني مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.