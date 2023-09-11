الإثنين 11 أيلول 2023
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طبيب أردني يحرز أعلى درجة في امتحان مزاولة المهنة بالولايات المتحدة

الطبيب الأردني نايف الغنميين
الطبيب الأردني نايف الغنميين
حصل الطبيب الأردني نايف هاشم الغنميين على أعلى الدرجات على المستوى العالمي في امتحان مزاولة مهنة الطب بالولايات المتحدة الأميركية.

واجتاز الغنميين امتحان معادلة الشهادة الأميركية step 2 المخصص لمزاولة مهنة الطب والإقامة في الولايات المتحدة بعلامة تقدر بـ276، وهي تعد من أعلى العلامات التي حصل عليها المتقدمون الأطباء من جميع دول العالم، ممن تنافسوا للحصول على القبولات، حيث يعد هذا الامتحان شرطا للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب، والمتضمن ثلاث خطوات تشمل التخصص على مرحلتين واللغة الإنجليزية.اضافة اعلان

وقال الطبيب الغنميين المقيم الباطني في مركز الحسين للسرطان لوكالة "بترا" إن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم للطب الأردني في جميع التخصصات، والمستوى الأكاديمي للجامعات الأردنية، لا سيما في كليات الطب، مشيرا إلى أنه تخرج من جامعة البلقاء التطبيقية العام الماضي، وحصل على المركز الأول على مستوى الدفعة.

وقدم شكره للجامعة وكوادرها المتميزة، على دعمهم المستمر للطلبة على مقاعد الدراسة وخريجيها بشكل عام. (بترا)
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