طقس العرب: زخات ثلجية فوق المرتفعات الأسبوع الحالي

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تبقى المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير مُنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية ويؤثر على مناطق شمال ووسط المملكة ومُترافق مع كتلة هوائية باردة، بحسب موقع "طقس العرب".ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم بوجهٍ عام، ويُتوقع هطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة.ويكون الطقس شديد البرودة ليلاً، وبخاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، مع احتمالية تشكل الصقيع.أما الثلاثاء، فيتراجع تأثير المُنخفض الجوي مع ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الباردة واستمرار فرص هطول زخات من الأمطار شمالاً في الصباح والليل وأجزاء من المناطق الوسطى.وتكون الأجواء يوم الأربعاء باردة إلى شديدة البرودة بوجهٍ عام مع فرص عشوائية لهطول زخات محلية من الأمطار.أما الأربعاء ليلاً والخميس، فيتزايد تأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق.ويكون الطقس شديد البرودة في مناطق عِدّة، ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله بشكل عشوائي وبخاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.وتتأثر المملكة الجمعة بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل.