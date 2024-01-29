الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس العرب: زخات ثلجية فوق المرتفعات الأسبوع الحالي

ثلوج في الأردن - (أرشيفية)
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)
تبقى المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير مُنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية ويؤثر على مناطق شمال ووسط المملكة ومُترافق مع كتلة هوائية باردة، بحسب موقع "طقس العرب".اضافة اعلان

ويكون الطقس بارداً وغالباً غائم بوجهٍ عام، ويُتوقع هطول زخات مُتفرقة من الأمطار بمشيئة الله بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلاً، وبخاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، مع احتمالية تشكل الصقيع.

أما الثلاثاء، فيتراجع تأثير المُنخفض الجوي مع ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الباردة واستمرار فرص هطول زخات من الأمطار شمالاً في الصباح والليل وأجزاء من المناطق الوسطى.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء باردة إلى شديدة البرودة بوجهٍ عام مع فرص عشوائية لهطول زخات محلية من الأمطار.

أما الأربعاء ليلاً والخميس، فيتزايد تأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة؛ لذا تقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق.

ويكون الطقس شديد البرودة في مناطق عِدّة، ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله بشكل عشوائي وبخاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.

وتتأثر المملكة الجمعة بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ثلوج في الأردن - (أرشيفية)

هل تتساقط الثلوج في الأردن الأسبوع الحالي؟

28 كانون الثاني 2024
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)

الأردن على أبواب منخفضين جويين.. أحدهما من الدرجة الأولى

22 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
نقود - (تعبيرية)

توزيع 13.5 مليون دينار على مدخري صندوق الحج

منذ15 ساعة
السفارة الأميركية في عمّان - (أرشيفية)

السفيرة الأميركية: الشراكة مع الأردن حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة

منذ15 ساعة
الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

منذ16 ساعة
مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة - (تصوير: أمير خليفة)

النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

منذ16 ساعة
ولي العهد للنشامى منصورين بعون الله

ولي العهد للنشامى: "منصورين بعون الله"

منذ17 ساعة
تسول - تعبيرية

التنمية الاجتماعية: ضبط متسوّلة لديها خادمة

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تعقيدات حرب السابع من أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

"العدل الدولية".. أقل من المأمول!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحقيق التوازن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الشيعة العرب.. أين المشكلة؟

سميح المعايطة |اليوم

(العـار)

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ8 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ8 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 