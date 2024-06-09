 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس العرب يكشف الحالة الجوية ليومي عرفة والعيد

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)
كشف مركز "طقس العرب" عن المؤشرات الأولية للطقس في يومي عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وبحسب المركز، تُشير الخرائط الجوية إلى أنه يُتوقع أن يتجدد اندفاع وسيطرة الكتلة الهوائية الحارة والقادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية فوق بلاد الشام والأردن بدءاً من يوم الأربعاء، بحيث ترتفع درجات الحرارة مُجدداً وتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، ويتحول الطقس ليُصبح حاراً في غالبية المناطق.اضافة اعلان

وتوقع المختصون في المركز، أن يستمر تأثير الكتلة الحارة على المملكة يوم عرفة وأول أيام العيد، بحيث تكون حينها درجات الحرارة بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية في أغلب المُدن الرئيسية في الأردن، مع طقس حار إجمالاً، بينما يكون شديد الحرارة في البادية ومناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. والله أعلم.
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