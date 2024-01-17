الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس بارد في أغلب المناطق اليوم ولطيف الجمعة والسبت

عمان
عمان
تغطي سماء المملكة اليوم الأربعاء، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.
وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
كما يطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3، وفي مرتفعات الشراة 12 - 2، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التدخين-(وكالات)

الصحة العالمية: الأردن الأول في تعاطي التبغ بين دول شرق المتوسط

منذ 47 دقيقة
الخطوط القطرية

الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها إلى عمّان

منذ2 ساعة
1705437995309

الخصاونة: نعمل بشكل دؤوب على تجاوز الأضرار التي لحقت بعدد من القطاعات الاقتصادية بعد السابع من تشرين الأول

منذ11 ساعة
419233394_757315559763485_8939062694854683441_n

الخصاونة: الملك يقود جهداً مكثفاً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ11 ساعة
مجلس النواب - (أرشيفية)

جلسة استكمالية لمجلس النواب غدا

منذ20 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي

الصفدي: تداعيات خطيرة للفشل في إنهاء العدوان على غزة

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مائة يوم من الأسئلة

سائد كراجة |اليوم

المهنيون ينعون صناديقهم التقاعدية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات | منذ14 ساعة
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات | منذ14 ساعة
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
 