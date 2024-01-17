طقس بارد في أغلب المناطق اليوم ولطيف الجمعة والسبت

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تغطي سماء المملكة اليوم الأربعاء، كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية.وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.كما يطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3، وفي مرتفعات الشراة 12 - 2، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 12، وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية.- (بترا)