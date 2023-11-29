طقس بارد نسبيا اليوم ولطيف حتى السبت

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يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر في ساعات الصباح ولفترة قصيرة في أقصى جنوب المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.ويطرأ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 7 وفي مرتفعات الشراة 17 - 8، وفي مناطق البادية 21 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 12، وفي الأغوار الشمالية 25 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 26 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.- (بترا)