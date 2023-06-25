طقس حار اليوم وصيفي معتدل الاثنين والثلاثاء

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تكون الأجواء اليوم الأحد، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير غبارا خفيفا في مناطق البادية.وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير غبارا خفيفا في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16 وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت38 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.-(بترا)