 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس حار اليوم وغدا وصيفي عادي السبت

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)

ترتفع اليوم الخميس، درجات الحرارة ليكون الطقس حارًا في أغلب المناطق وحارًا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5)درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


اما السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويبقى الطقس الأحد، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 33 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 23 وفي مناطق السهول 36 - 24, وفي الأغوار الشمالية 42 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43 - 29، وفي خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.-(بترا)


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