طقس حار اليوم وكتلة حارة تؤثر على المملكة الأربعاء والخميس

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمالي ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، ليكون الطقس جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتسجل درجات الحرارة الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليكون الطقس جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 20 وفي مرتفعات الشراة 31 - 21, وفي مناطق البادية 40 - 26 وفي مناطق السهول 35 - 25، وفي الأغوار الشمالية 41 - 27, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30، وفي البحر الميت 42 - 29، وفي خليج العقبة 43 - 30 درجة مئوية.-(بترا)