طقس حار اليوم وموجة حارة تؤثر على المملكة غدا

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة قادمة عبر شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتبقى المملكة الجمعة، تحت تأثير الموجة الحارة لتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو ( 7-8) درجات مئوية، ويكون الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول الى شمالية غربية.



ويكون الطقس السبت، جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شماليةشرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتتحول الى شمالية غربية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 32 - 18, وفي مناطق البادية 40 - 23 وفي مناطق السهول 36 - 22, وفي الأغوار الشمالية 42 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 44 - 27، وفي البحر الميت 43 - 26، وفي خليج العقبة 44 - 28 درجة مئوية.-(بترا)