الأحد 20 آب 2023
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طقس حار بوجه عام اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الثلاثاء

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار
تكون الأجواء، اليوم الأحد، حارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، حارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18 وفي مرتفعات الشراة 33 - 17، وفي مناطق البادية 41 - 23، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 41 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 29، وفي البحر الميت وخليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.- (بترا)
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