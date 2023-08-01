طقس حار حتى الخميس وانخفاض طفيف الجمعة

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تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، خصوصا في الاغوار والبحر الميت والعقبة.وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتبقى الأجواء الخميس، حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.ويطرأ يوم الجمعة المقبل، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تنشط على فترات.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، غرب عمان 33 - 21، المرتفعات الشمالية 31 - 20، مرتفعات الشراة 32 - 18، مناطق البادية 39 - 25، مناطق السهول 35 - 23، الأغوار الشمالية 41 - 27، الأغوار الجنوبية 42 - 29، البحر الميت 41- 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.-(بترا)