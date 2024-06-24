طقس حار في أغلب المناطق حتى الأربعاء

يكون الطقس اليوم الاثنين، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويبقى الطقس الأربعاء والخميس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18, وفي مرتفعات الشراة 30 - 19، وفي مناطق البادية 38 - 23 وفي مناطق السهول 33 - 22, وفي الأغوار الشمالية 39 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42 - 26، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.- (بترا)