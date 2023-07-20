الخميس 20 تموز 2023
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طقس حار في جميع مناطق المملكة حتى الأحد

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار
يتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (2-3) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان
وحذرت "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويتعمق يوم السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
ويطرأ يوم الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث تستمر الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19، وفي مرتفعات الشراة 31 - 18، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 42 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 28، وفي البحر الميت 43- 27، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

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