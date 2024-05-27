 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس حار نسبيا اليوم ودافئ غدًا

عمّان
عمّان

يطرأ اليوم الاثنين، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر هنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة لفترة قصيرة.

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وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبارخاصة في مناطق البادية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


كما وتنخفض درجات الحرارة الأربعاء، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا في اغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيًا الى حار في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويبقى الطقس الخميس، معتدل الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيًا الى حار في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16 وفي مرتفعات الشراة 29 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 22 وفي مناطق السهول 33 - 21, وفي الأغوار الشمالية 40 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.- (بترا)

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