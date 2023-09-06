الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

طقس حار نسبيا اليوم وصيفي الخميس والجمعة

مدينة عمان
عمان
يتوقع اليوم الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (2-4) درجات مئوية، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لذا تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 41 - 24، وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 40 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.-(بترا)
مجلس النواب - (أرشيفية) 3

55 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال خلال عام والمجلس لم يناقش أي استجواب في 3 سنوات منذ21 ساعة

توقيع اتفاقية تعاون بين إيطاليا والأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالأردن

اتفاقية تعاون بين إيطاليا والأمم المتحدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالأردن 05 أيلول 2023

اتفاقية بقيمة 22.55 مليون دولار لخفض فاقد المياه في الجنوب

اتفاقية بقيمة 22.55 مليون دولار لخفض فاقد المياه في الجنوب 05 أيلول 2023

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص من الجنسية السريلانكية 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1693991631098

الأشغال تكثف إجراءات السلامة على الطرق مع قرب العمل بقانون السير

منذ1 ساعة
وزارة العمل - أرشيفية

العمل: تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا

منذ2 ساعة
3b4d69b5-الغذاء-والدواء

تحذير من صرف وصفة مستحضرات مخدرة فقدها طبيب بالكرك

منذ2 ساعة
b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اعتبارا من اليوم

منذ4 ساعة
بيان ثلاثي أردني مصري ياباني: الاتفاق على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في إطار المشاورات

اتفاق أردني مصري ياباني على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في إطار المشاورات

منذ14 ساعة
"الزمالة البرلمانية" يعقد جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسياً"

"الزمالة البرلمانية" يعقد جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسياً"

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

روزنبرغ إذ يتراجع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مخطط الحدود العازلة بين الأردن وإسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

النخبة الليبرالية الأردنية

سائد كراجة |اليوم

رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات | منذ17 ساعة
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
 