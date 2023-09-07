طقس حار نسبيا اليوم وغدا وانخفاض ملموس الأحد

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يتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتبقى الأجواء السبت، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحيانا.ويطرأ الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19، وفي مرتفعات الشراة 32 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 24، وفي مناطق السهول 35 - 23، وفي الأغوار الشمالية 41 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.-(بترا)