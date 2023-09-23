السبت 23 أيلول 2023
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طقس حار نسبيا في معظم المناطق اليوم وعودة الأجواء الخريفية غدا

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار
يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية؛ حيث تكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الأحد، درجات الحرارة لتعود الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء ، خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 22 درجات مئوية، وفي غرب عمان 34 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19 وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 22، وفي الأغوار الشمالية 40 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.- (بترا)
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