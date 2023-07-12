طقس حار وجاف حتى السبت وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

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يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، نتيجة تأثر المملكة بموجة حارة واندفاع كتلة هوائية حارة وجافة إلى المملكة، مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5) درجات مئوية.وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.وتحذر الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء حتى السبت، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 20 وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 40 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 41 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 31، وفي البحر الميت 42- 30، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.- (بترا)