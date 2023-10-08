طقس خريفي حتى الأربعاء وعدم استقرار جوي مع ساعات ظهر الغد

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يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.كما ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن تبقى أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 19 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 34 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 35 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 36 - 25، وفي خليج العقبة 36 - 26 درجة مئوية.-(بترا)