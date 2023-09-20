الأربعاء 20 أيلول 2023
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طقس خريفي معتدل اليوم وغدا

العاصمة عمان -(الغد)
عمان
تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
فيما يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت ، لتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 16، وفي مناطق السهول 31 - 17، وفي الأغوار الشمالية 38 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.- (بترا)
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