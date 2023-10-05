الخميس 05 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

طقس خريفي معتدل حتى الأحد وزخات خفيفة من الأمطار اليوم

العاصمة عمان -(الغد)
عمان
ترتفع، اليوم الخميس، درجات الحرارة قليلاً وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجيا تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.اضافة اعلان
ويحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، ولفترة قصيرة، حيث يتوقع أن تكون في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
وبحسب التقرير، تنخفض يوم غد الجمعة، درجات الحرارة بشكل طفيف؛ وتكون الأجواء الجمعة والسبت والأحد خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 25 - 15، وفي مناطق البادية 32 - 22، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 36 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 27، وفي البحر الميت 35 - 25، وفي خليج العقبة 35 - 26 درجة مئوية.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سد الملك طلال

المياه: جميع السدود جاهزة لاستقبال الموسم المطري

منذ 36 دقيقة
1696426226847

"البلقاء التطبيقية" تعلن عن توفر مقاعد على البرنامج الموازي

منذ17 ساعة
noimage

الأمانة تستقبل 2434 شكوى وملاحظة خلال أيلول الماضي

منذ17 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للمنح الخارجية (رابط)

منذ18 ساعة
النائب نصار القيسي - (أرشيفية)

النائب القيسي يعلن رسميا نيته الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

منذ18 ساعة
عربات كهربائية لفرز النفايات

عمان تعمل على تحويل نفاياتها الصلبة إلى طاقة كهربائية

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

رأسمالية هاوية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مطعوم الحصبة.. جدل وتناقض!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوة صناعية أردنية بالعراق

سلامة الدرعاوي |اليوم

وزارة انتهى دورها

سميح المعايطة |اليوم

لإجراء اللازم وحسب الأصول

مالك العثامنة |اليوم

نظام الجدارة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات | منذ13 ساعة
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 