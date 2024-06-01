طقس دافئ اليوم وكتلة هوائية جافة وحارة حتى الاثنين

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، ليكون الطقس دافئا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية جافة وحارة حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي ( 5-6 ) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبياَ فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين، حيث يكون الطقس حارا وجافا في جميع مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15 وفي مرتفعات الشراة 27 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 20 وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 37 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.- (بترا)