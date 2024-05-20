 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ فوق المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الخميس

عمان
عمان

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي الثلاثاء الأربعاء دافئًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .
ويكون الطقس الخميس، دافئًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 20 وفي مناطق السهول 33 - 19, وفي الأغوار الشمالية 38 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 25، وفي البحر الميت 40 - 24، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

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