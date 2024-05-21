 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ فوق المرتفعات وحار نسبيا في باقي المناطق حتى الخميس

متحف جرش الأثري - (أرشيفية)
متحف جرش الأثري - (أرشيفية)

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا الى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا الى حار في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 16 وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 35 - 18 وفي مناطق السهول 30 - 19, وفي الأغوار الشمالية 38 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 23، وفي البحر الميت 39 - 22، وفي خليج العقبة 41 - 22 درجة مئوية.-(بترا)

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