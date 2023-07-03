الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

طقس صيفي اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء

عمان
عمان
تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتنخفض درجات الحرارة الخميس بشكل طفيف، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تبقى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 23، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.
-- (بترا)
حجاج الأردن و٤٨ يودعون مكة بالدموع مع أداء آخر مناسك الحج

حجاج الأردن و٤٨ يودعون مكة بالدموع مع أداء آخر المناسك 30 حزيران 2023

منظر عام لمدينة عمان

حالة الطقس المتوقعة لثاني أيام العيد 28 حزيران 2023

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد 28 حزيران 2023

حجاج

"الأوقاف": وفاة حاج أردني على صعيد عرفات 27 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة الداخلية

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

منذ17 ساعة
حجاج على صعيد عرفات

مطالبات بإرجاع 500 دينار لكل حاج أردني

منذ19 ساعة
WhatsApp-Image-2022-02-10-at-10.17.51-AM

إرشادات من البحث الجنائي لحماية المركبات من السرقة

منذ22 ساعة
وزارة المياه

تمديد مهلة تقديم عروض تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه لنهاية 2023

منذ24 ساعة
القوات المسلحة

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر تموز

02 تموز 2023
a7698627-مشهد-عام-من-العاصمة-عمان-أرشيفية

طقس صيفي اليوم وغدا

02 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ12 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 