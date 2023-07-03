طقس صيفي اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء

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تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتنخفض درجات الحرارة الخميس بشكل طفيف، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تبقى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 23، وفي مناطق السهول 34 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.-- (بترا)