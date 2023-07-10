الإثنين 10 تموز 2023
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طقس صيفي اليوم وغدا وكتلة حارة الأربعاء

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عمان
تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية الشرقية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويتوقع الأربعاء، ان تتأثر المملكة بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة الى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى المملكة الخميس، تحت تأثير الموجة الحارة، حيث تستمر الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39- 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.-(بترا)
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