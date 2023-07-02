الأحد 02 تموز 2023
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طقس صيفي اليوم وغدا

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عمان
تكون الأجواء اليوم الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 14 وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 17، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.- (بترا)
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