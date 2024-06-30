 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس صيفي اليوم وغدا

عمان
عمان

يكون الطقس اليوم الأحد، صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس صيفياً عادياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17, وفي مرتفعات الشراة 29 - 16, وفي مناطق البادية 38 - 19 وفي مناطق السهول 31 - 20, وفي الأغوار الشمالية 39 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 26 درجة مئوية.-(بترا)

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