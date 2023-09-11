الثلاثاء 12 أيلول 2023
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طقس صيفي اليوم ومعتدل غدا

طقس حار
طقس صيفي - أرشيفية
 يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير الغبار في العديد من المناطق.اضافة اعلان
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يوم الخميس، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.-(بترا)
د. أمين محمود-(الغد)

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