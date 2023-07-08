السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

طقس صيفي بالمرتفعات والسهول وحار في باقي المناطق حتى الثلاثاء

عمان
عمان
يتوقع اليوم السبت، أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 27 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 38- 27، وفي خليج العقبة 40 - 28 درجة مئوية.-(بترا)
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