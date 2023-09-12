الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

طقس صيفي عادي اليوم واحتمال زخات متفرقة غدا

العاصمة عمان -(الغد)
عمان
تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تكون الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر ما قد يؤدي الى إثارة الغبار في أجزاء من المملكة ولاسيما الجنوبية والشرقية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتستمر الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17 وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.-(بترا)
د. أمين محمود-(الغد)

التوظيف السياسي للمحرقة اليهودية "الهولوكوست" منذ12 ساعة

طقس حار

طقس صيفي اليوم ومعتدل غدا منذ12 ساعة

طالبات في غرفة صفية بمدرسة عمانية يرتدين الكمامات خلال جائحة كورونا الماضية-(أرشيفية)

محافظة: لا قرار بعد بإجراءات وقائية في المدارس بسبب المتحور"بيرولا" منذ12 ساعة

انتشار "فاشية الحصبة" يكشف تدني إعطاء اللقاحات

انتشار "فاشية الحصبة" يكشف تدني معدلات التطعيم منذ12 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
واحدة من جلسات النواب السابقة-(أرشيفية)

هل "خفت" صوت نواب عن مساءلة الحكومة؟

منذ12 ساعة
fa7d4a3d-طبيب

الزعبي: بوادر إيجابية لبحث "أجور الأطباء" ونظام الصندوق التعاوني

منذ12 ساعة
حادث سير سابق في إحدى المحافظات - (أرشيفية)

الأردنيون يفتحون صفحة قانونية جديدة بدخول "السير" و"الجرائم الإلكترونية" حيز النفاذ

منذ12 ساعة
الأونروا

الأردن والسويد يحشدان لتنظيم مؤتمر لدعم" الأونروا"

منذ12 ساعة
مجلس التعليم العالي يقرر توحيد تقويم الجامعات

تخفيض متدرج لمقاعد الطب من 1000 العام الحالي إلى 640 في 2026

منذ12 ساعة
مصنع جديد لرب البندورة-(أرشيفية)

التصنيع الغذائي: الحاجة للنهوض بالتكامل الزراعي

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ12 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ12 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 