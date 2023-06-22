طقس صيفي معتدل الخميس والجمعة وحار السبت

اضافة اعلان

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في شرق المملكة.ويطرأ يوم السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في شرق المملكة.وتبقى الأجواء يوم الأحد، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.- (بترا)