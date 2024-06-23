طقس صيفي معتدل اليوم وحار نسبيًا غدًا

يكون الطقس اليوم الأحد، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة لفترة محدودة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



كما ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء بشكل طفيف، ليصبح الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17, وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 36 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 39 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 26 درجة مئوية.-(بترا)