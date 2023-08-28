الإثنين 28 آب 2023
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طقس صيفي معتدل في اغلب المناطق اليوم وغدًا

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الاثنين، صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لا سيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويطرأ الأربعاء والخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.-(بترا)
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