الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس غائم جزئيا وتساقط زخات من المطر اليوم

مدينة عمان - (أرشيفية)
عمان
تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ومع ساعات الظهيرة تهطل بإذن الله زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الجمعة، غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 وفي مرتفعات الشراة 23 - 14، وفي مناطق البادية 28 - 17، وفي مناطق السهول 27 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 25، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-31 at 1.15.23 PM

الصفدي يؤكد دعم الأردن المطلق للأمم المتحدة في إيصال المساعدات لغزة

منذ20 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في ندوة حوارية بالجامعة الأردنية

الصفدي: الأردنيون لن يقبلوا مؤامرات تهجير أشقائهم الفلسطينيين

منذ21 ساعة
سجن - (تعبيرية)

الجنايات: الحبس 30 عاما لشخص أدين بهتك عرض ابنتيه القاصرتين

منذ23 ساعة
عمان

أمطار متفرقة اليوم وغدا وتحذير من خطر الانزلاقات على الطرقات

31 تشرين الأول 2023
دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع

الصفدي ونظيره الباكستاني: استمرار الحرب على غزة سيدفع بالمنطقة إلى الهاوية

30 تشرين الأول 2023
زيت زيتون - (تعبيرية)

حملة لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة

30 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

لماذا لا يسمع العالم؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

الجبهة الداخلية بخير

سائد كراجة |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم

الحسابات المرحلية للربح والخسارة في "طوفان الأقصى"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات | منذ13 ساعة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 